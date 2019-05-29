İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kozluk'ta yem yüklü tır devrildi

Batman’ın Kozluk ilçesinde yem yüklü tır devrildi, kazada sürücü hafif yaralandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde yem yüklü tır devrildi, kazada sürücü hafif yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Batman istikametinden Ziyaret istikametine gitmekte olan 47 PR 838 plakalı tır Kozluk Üçyol istikametinde yan yattı. Kaza sonrası çevreye saçılan yem çuvalları yolu ulaşıma kapattı. Çevredekilerin yardımıyla aracından çıkartılan sürücü ambulansla Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine trafik ekipleri yolda başka kazaların oluşmaması için güvenlik önlemi aldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.