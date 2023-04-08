İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kozluk'ta yeni halk kütüphanesi yapımı için imzalar atıldı

Batman’ın Kozluk ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen ’Kamu eliyle yapılan kültür yapılarına destek projesi’ çerçevesinde yapılacak olan kütüphane hizmet binası protokolü imzalandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen 'Kamu eliyle yapılan kültür yapılarına destek projesi' çerçevesinde yapılacak olan kütüphane hizmet binası protokolü imzalandı.


Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen imza törenine; Batman Valisi Ekrem Canalp, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu katıldı. İmzalar atıldıktan sonra bir açıklama yapan Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, bu hizmetin hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti. Güngör, "Yaklaşık 17 bin öğrencisi olan ilçemizde başta öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız olmak üzere onaylanan yeni kütüphane projesinin tamamlanmasıyla, herkes güzel bir alanda çalışma, sınavlara hazırlanma, kültürel, sosyal ve okuma faaliyetleri gerçekleştireceği modern bir binaya sahip olacak. Bize büyük destekler veren Valimiz Ekrem Canalp'e şükranlarımı sunuyor, bakanlığımız ve il kültür müdürlüğümüze teşekkür ederim. İlçemiz adına hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.