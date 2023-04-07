Kozluk'ta 'yeteneğini keşfet projesi'

Batman'ın Kozluk ilçesinde gençlerin spor, kültür, sanat ve bilim alanında yeteneklerini keşfederek, bu yetenekleri doğrultusunda hayata hazırlanmalarını amaçlayan 'Kozluk yeteneğini keşfet' projesi başladı.

Proje doğrultusunda eğitimin tüm taraflarını kapsayacak şekilde idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve velilere yönelik çalışmaları içeren ve amacı bireylerin farkına varmadıkları yeteneklerini ortaya çıkarmak veya yeteneklerinin farkında olup kendini geliştirme imkanı bulamayan bireyler projeye yoğun ilgi gösterdi. İlçede açılan kurslara kayıtların devam ettiğini aktaran Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, “Kozluk Batman'ın en büyük ilçesi ve genç nüfusun yoğun olduğu bir ilçe. Biz de her zaman gençlerimizin arkasında durup onlara destek olmak için var gücümüzle çalışmalar yapıyoruz. Kozluk'ta çok yetenekli gençlerimiz, öğrencilerimiz var. Bu proje ile birlikte gençlerimizin yeteneklerini keşfedebilmesi için onlara olanak sağlamak için böyle bir çalışma yaptık. Ortaya konacak yüksek kalitede güçlü bir eğitimin ardından, beli alanlarla yetenekli olan bireylerin ders dışı etkinliklerle bu yeteneklerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Böylece özgüveni yüksek, başarılı, yetenekli, ahlaklı ve ülkemize büyük fayda sağlayacak nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.