Kozluk'ta yıldırım düştü 300 dönüm ekili arazi kül oldu

Batman'ın Kozluk ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında yaklaşık 300 dönüm ekili arazi kül oldu.

Batman'ın Kozluk ilçesinde beklenen yağış akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Yağmurla birlikte düşen yıldırım, 5 farklı noktada ekili arazinin tutuşmasına neden oldu. Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin suyla çiftçilerin de traktörle müdahale ettiği yangında yaklaşık 300 dönüm ekili arazi küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.