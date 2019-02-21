Kozluk'taki refüjlerde bahar çalışmaları başladı

Batman'ın Kozluk ilçe Belediyesi bahar çalışmaları kapsamında refüjlerde çalışma başlattı.

İpekyolu güzergahında bulunan refüj ile kavşaklarda yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarına başladıklarını belirten Kozluk Belediye Başkanı M. Veysi Işık, ilçelerinin İpekyolu güzergahında bulunduğunu söyledi. Işık, "Uluslararası bir güzergah olan Üçyol merkezimizde bulunan refüj ve kavşakların peyzaj çalışmalarına başladık. Ağaçların budanması ve refüjlerin çeşitli çiçeklerle süslenmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bahar çalışmaları arasında bu yıl binlerce ağaç dikmeyi hedefliyoruz. Bahar çalışmalarını yürüten firmanın hızlı bir şekilde çalışmalara başlaması için gerekli talimatları verdik. İŞKUR kapsamında bünyemizde bulunan işçileri de, refüje yapılacak yeşillendirme çalışmalarında değerlendiriyoruz. Havaların düzelmesiyle kısa süre içinde ilçemizin güzel bir görünüme kavuşmasını bekliyoruz" dedi.