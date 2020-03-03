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Kozluk'un kültür haritası oluşturuldu

Batman’ın Kozluk ilçesinde iki dilli kültür haritası hazırlandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde iki dilli kültür haritası hazırlandı.


Uzun yıllar gazetecilik ve Garzan-Der'in Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapan Erkan Barlık, Kozluk'un kültür haritasını tamamladı. Yaklaşık 3 ay harita üzerinde çalıştığını dile getiren Barlık, “Kozluk Batman'ın en büyük ilçesidir. Uzun yıllar gazetecilik yaptığım ilçemde tüm köy ve mezraları gezip görme fırsatı yakaladım. Doğal, beşeri, tarihi, coğrafyası ve kültürü ile çok zengin bir alanı kapsayan Kozluk ilçemizin sahip olduğu zenginliklerini gösterecek, geçmiş ve günümüz hakkında bize yön verecek bir kültür haritası hazırlamak istedim. Bilindiği gibi ilçemiz köy ve mezralarının Türkçe isimlerinin yanında hala kullanılan Kürtçe isimleri de mevcut. Bu iki isim kullanımı pek çok vatandaşımızı sıkıntıya sokuyordu. Hazırladığımız kültür haritasında günümüz Türkçe isimlerinin yanında köy ve mezraların Kürtçe isimleri de bulunuyor. Haritamızda ayrıca köy ve mezralarımızda yetiştirilen ürünlere de yer vermeye çalıştık. Resmi kurumlarında desteği ile titizlikle hazırladığımız Kozluk ilçesi kültür haritasını tüm kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtmayı hedefliyoruz" dedi.

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