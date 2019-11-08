İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kozuk'ta şehit ve gazi aileleri onuruna yemek

Batman ve Kozluk Şehit Aileleri Derneği, Kozluk ilçesindeki şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi.


Kozluk Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, İlçe Emniyet Müdürü Ümit Tazecan, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Batman Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hasan Demir'in günün anlam ve önemini belirten konuşmalarıyla devam etti.


Terörle mücadelede şehit düşen korucu ve vatandaşların yakınlarının ve gazilerin moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçirdiklerini belirten Hasan Demir, "Dernek olarak İçişleri Bakanlığı PRODES kapsamında kabul edilen Şehit ve Gazi Aileleri Eğitim ve Moral Merkezi Projesi etkinlikleri kapsamında il merkezi ve ilçelerimizde gerçekleştireceğimiz yemekli buluşmalarımıza Kozluk ilçesinde devam ediyoruz. Davetimize katılarak bizleri yalnız bırakmayan daire amirlerimiz, şehit yakınları ve gazilerimize şükranlarımızı iletiyoruz. Her zaman şehit yakını ve gazilerimizin yanında olmaya onların her türlü sıkıntısında hizmetkarları olacağımızı hatırlatır tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun diyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.