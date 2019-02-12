Kral Kızı Mağarası fotoğrafçıların uğrak yeri oldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan tarihi Kral Kızı Mağarası keşfedilmeyi beklerken, fotoğrafçıların uğrak yeri olmaya başladı.

Gercüş'e bağlı Kırkat köyü Öteyaka mezrasında bulunan ve görenleri kendine hayran bırakan Kral Kızı Mağarasına gelen fotoğrafçılar bol bol fotoğraf çekti. 33 sene İstanbul'da kaldığını belirten fotoğrafçılardan Salih Barlak, "Eskiden beri burası ile ilgili duyumlarımız vardı. Buradaki mağaraların çok eskiye dayandığını söyleniyor. Rivayete göre Hasankeyf'ten daha eski olduğu söyleniliyor. Burada güzel fotoğraflar çektik" dedi.

"Mağara turizme kazandırılmalı"

Fotoğraf sanatçısı Salih Barlak, bu mağaranın turizme kazandırılmasını istediklerini söyledi. Barlak, "Burası Kültür Bakanlığına iletilip güzelce restore edilip halka, yabancı turistlere, yerli turistlere kültür turizmi olarak yapılsa butik otel yapılsa çok güzel sonuçlar elde edilebilir. Maalesef buradaki tarihe kimse sahip çıkmıyor ne halk olarak nede yetkililer sahip çıkmıyor. Buraya gelip gezip görmüyorlar. Değişik yerlere yöneliyorlar halkın tarihi yerleşim yerlerine sahip çıkması lazım. Buralarda araştırmalar yapılmalı" diye konuştu.

İsmail Öner isimli vatandaş ise buranın Gercüş'e bağlı Öteyaka köyü olduğunu söyledi. Öner, "Burada çok güzel bir tarih var. Ben Gercüşlü olduğum halde buranın böyle güzel olduğunu bilmiyordum halamın oğlu İstanbul'dan gelmişti ve o bana önerdi burayı. Geldik gerçekten gezilmesi ve görülmesi gereken çok güzel yerler var burada. Buranın ismi de Kral Kızı Mağarasıdır. Buradan Kültür Bakanlığımıza sesleniyoruz yakın zamanda buraya bir el atılır ve restore edilirse turizme kazandırılır" ifadelerini kullandı.