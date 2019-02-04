Küçük Nehir'den anlamlı kampanya

Batman'da 4. sınıf öğrencisi Nehir Seçkin sokak hayvanları için kendi eliyle yaptığı küreleri satarak sokak hayvanlarına yem ve mama alıyor. Nehir, yaptığı küreleri sosyal medya ve yakın çevrelerine satarak elde ettiği gelirle sokak hayvanlarına yem ve mama alıyor.

Okulda bir etkinlik sırasında küre yapan Nehir, bu çalışmasının tüm akranlarının yapmasını isteyerek sokak hayvanlarına bir nebze olsun yardımcı olmak istiyor. Nehir, projedeki amacının sokak hayvanlarının aç kalmaması olduğunu belirtti. Yaptığı çalışmanın sokak hayvanları için olduğunu söyleyen Nehir Seçkin “Kar kürelerini satıp sokak hayvanlarına mama almak için yaptım. Benimde yaşıtlarımın bu tür projeleri yapmasını istiyorum. Sınıftayken arkadaşlarım ile beraber yaptık. Sokakta üşüyen hayvanları düşünüp kar kürelerini satıp onlara mama alıyoruz. Yaptığım bu kar kürelerini sokaktaki dostlarımız72 adlı sayfadan sipariş edip bana destek olabilirler” diye konuştu.

Baba Resul Seçkin ise kızının Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu 4. sınıfta okuduğunu söyledi. Seçkin, "Sokak hayvanları için küreler yapıp satıp kazandığı parayla mama almak istiyorum diye bana gelince böyle bir projeye başladık. Başlangıçta 20 ile 30 adet arasında yapalım dedik. Kızımın yarıyıl tatilini değerlendirmiş olduk, hem de evdeki atık durumunda olan kavanozları ve oyuncakları değerlendirmek amacıyla bu projeye başladık. Öncelikle yakın çevremize satışları gerçekleştirdik. Sadece para değil gerektiğinde hayvanlar için mama getirmek suretiyle kürelerimizi satışa çıkardık. Yakın çevremize satışa başladık ve fazla bir istek olunca üretim sayısını 50 adete çıkardık. Kızımın bu projedeki amacı sokak hayvanlarına sadece mama temini değil çocuklarda hayvan sevgisini göstererek, onlarda bu sevgiyi aşılayarak, kendileri de bir şeyler üretip satışını yapıp hayvanlara mama temin etmek ve bu farkındalığı yaptık” dedi.