Küçükler minderi terletti

TPAO Güreş Eğitim Merkezinde yapılan güreş müsabakalarına sporcular büyük ilgi gösterdi. Düzenlenen müsabakalara birçok okuldan 100 öğrenci katılım sağladı. Şampiyonada kilolarında birinci olan sporcular “26 kiloda Şafi Akman, 30 kiloda Faruk Sincar, 34 kiloda Halil Erim, 38 kiloda Aydın Çelik, 41 kiloda Mustafa Özmüş, 52 kiloda Osman Keskin, 62 kiloda Abdurrahman Çelik,80 kiloda Sedat Kara”.

Dereceye giren sporculara madalyaları teslim edildi.