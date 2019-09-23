Kulp'taki patlamada yaralanan baba ve oğlu o anları anlattı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, terör örgütü PKK mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 sivil şehit olmuş, 10 kişi da yaralanmıştı. Batmanlı yaralılardan Rıza Yaşar ve oğlu Atacan, yaşananların zulüm olduğunu ve helikopter sesini duyduklarında kendilerine güven geldiğini söyledi.

Terör örgütü PKK mensupları 12 Eylül'de Kulp ilçe kırsalında orman işçilerini taşıyan araca yönelik el yapımı patlayıcılı saldırı düzenlenmiş, olayda 7 kişi şehit olmuş 10 kişi de yaralanmıştı. Batman'da yaşayan yaralılardan Rıza Yaşar, o anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Batman'ın Sason ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden baba Rıza Yaşar, orada yaşananların çok büyük zulüm olduğunu, helikopter sesini duyduklarında ise kendilerine güven geldiklerini söyledi. Patlama anında kendilerini çaresiz hissettiklerini kaydeden Rıza Yaşar, "Patlamanın ardından bulunduğumuz bölgede hiçbir imkan yok, çaresizlik içerisinde bekleyişteydik. Patlamanın ardından hemen helikopter seslerini duyduğumuzda güven geldi. Patlama olduktan sonra ateş ederek yaralıları da öldüreceklerini düşündük, ama helikopter sesini duyunca bize güç geldi. Patlamanın ardından ayağı kalktığımda kardeşimin oğlu bana yakındı, baktığımda şehit olmuştu. Oğluma baktım o da yerdeydi, yaşıyordu onu yolun üzerine çıkardım yolun kenarında beklemesini söyledim. Tekrardan aşağıdaki yaralılara bakayım dedim, aşağıya indiğimde oğlum da aşağı inmek istiyordu, kardeşimin oğluna üzülüyordu, 'Mehmet kalkmıyor' diyordu. Orada yaşanan çok büyük bir zulümdü. Orada şehit olan arkadaşlarla bir kardeş olmuştuk. Akşam beraber yatıyorduk sabah beraber işe gidiyorduk. İlkbahardan bu yana hep beraberdik. Orada çalışan kişilerin hep maddi durumları düşük ve çoğunun da borçları vardı. Devletimizden tek isteğim bu failler ortaya çıksın ve bu çakalların yüzünü görmek istiyorum. Devletimize çok teşekkür ederim, olayın yaşandığı esnada biz tamamen bitmiştik bitkin bir haldeydik helikopterlerin sesini duyduğumuzda biz daha da güçlendik ve o kadar yaralılar vardı ölüler vardı ona etrafıma baktığımda kiminin kolu kopmuş, kafası yoktu ama biliyordu ki devletimiz var, imdadımıza geldiler o ara bize can geldi. Devletimizi olay yerine geldiğinde biz daha da güçlendik. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, Batman ve Diyarbakır valimize, Sason kaymakamına hepsine teşekkür ediyorum. Bizlerle çok ilgilendiler bizleri sahiplendiler” dedi.

"Kuzenim şehit oldu"

Patlamada yaralı kurtulan Rıza Yaşar'ın 19 yaşındaki oğlu Atacan Yaşar ise, "Patlama yaşandığı zaman etrafımıza baktığımda bu gece burada kaldık diye düşünüyordum ve on dakika geçmeden ambulans helikopter seslerini duyduktan sonra kendimize olan güvenimiz yerine geldi. Yaşanan patlamada kuzenim şehit oldu, kuzenim Mehmet Bozyel ile birlikte büyüdüm olayda hayatını kaybetmesi beni derinden üzdü” diye konuştu.

Sason Şehit ve Gazi Dernek Başkanı Mutalip Çelik ise ziyaret ettiği baba ve oğluna Türk bayrağı, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler takdim etti.