Kurdukları sahte şirket üzerinden 384 kişiyi dolandıran şebeke çökertildi

Batman'da kurdukları sahte şirket üzerinden farklı illerden 384 kişiyi toplam 850 bin TL dolandıran 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada sahte internet sitesi ve Instagram hesabı üzerinden piyasa fiyatının altında ürün ilanları vererek dolandırıcılık yapıldığı ve çok sayıda kişinin mağdur edildiği tespit edildi. Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde paravan şirket banka hesapları kullanarak ülke genelinde 384 vatandaşı 850 bin TL dolandıran 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda şahıslara ait cep telefonları, banka kartları, paravan şirketlere ait pos cihazları, sim kartlar ve çok sayıda doküman ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., S.A. ve F.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilere ait kripto para borsasında 200 bin 102 TL ve şans oyunları sitesinde 116 bin TL tutarında dolandırıcılık suçundan elde edilen paraya da el konulduğu belirtildi.