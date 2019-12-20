İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lastiği fırlayan araç takla attı: 1 yaralı

Batman’da seyir halindeki otomobil, lastiğinin yerinden çıkması sonucu taklalar atıp metrelerce savruldu.

Batman'da seyir halindeki otomobil, lastiğinin yerinden çıkması sonucu taklalar atıp metrelerce savruldu. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, kaza Batman-Kozluk yolunda meydana geldi. Mehmetşah Işık yönetimindeki 72 AK 697 plakalı otomobil seyir halindeyken lastiği yerinden fırladı. Taklalar atıp metrelerce savrulan otomobil hurdaya dönerken, sürücü Işık kazadan yaralı kurtuldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağılık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.