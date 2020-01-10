Lastiği patlayan araç kazaya neden oldu, sürücünün burnu bile kanamadı

Batman'ın Gercüş ilçesinde lastiği patlayan araç kullanılmaz hale gelirken, doktor olan sürücünün burnu bile kanamadı.

Kaza, Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Gercüş Devlet Hastanesinde görevli Dr. Ayten Erdal yönetimindeki 35 UCY 11 otomobil, Yolağzı Mahallesi'nde lastiğinin patlaması sonucunda sağa sola savrularak yoldan çıktı. Kazada şans eseri sürücünün burnu bile kanamadı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Sürücü Dr. Ayten Erdal'ın burnunun kanamadığı kazada araçta maddi hasar meydana geldi.