İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

LGS birincilerinden Kaymakam Özadalı'ya ziyaret

Batman’ın Sason ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) dereceye giren öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Kaymakamı Abdullah Özadalı’yı ziyaret etti.

Batman'ın Sason ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) dereceye giren öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Kaymakamı Abdullah Özadalı'yı ziyaret etti.


Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Yağmur ve okul müdürleri ile öğrencileri kabul eden Kaymakam Abdullah Özadalı, öğrencileri tek tek tebrik ederek başarılarının lise ve üniversite hayatında da devam etmesi temennisinde bulunarak, öğrencilere kitap okuma kültürü kazanmalarını tavsiye etti. Kaymakam Özadalı, kitap okuma kültürünün sözlü ve yazılı anlatım kabiliyetini geliştireceğini belirterek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.


Öğrenciler de her zaman çalışıp başarılı olacaklarını belirterek Kaymakam Özadalı'ya teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.