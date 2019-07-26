LGS birincilerinden Kaymakam Özadalı'ya ziyaret

Batman'ın Sason ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) dereceye giren öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Kaymakamı Abdullah Özadalı'yı ziyaret etti.

Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Yağmur ve okul müdürleri ile öğrencileri kabul eden Kaymakam Abdullah Özadalı, öğrencileri tek tek tebrik ederek başarılarının lise ve üniversite hayatında da devam etmesi temennisinde bulunarak, öğrencilere kitap okuma kültürü kazanmalarını tavsiye etti. Kaymakam Özadalı, kitap okuma kültürünün sözlü ve yazılı anlatım kabiliyetini geliştireceğini belirterek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Öğrenciler de her zaman çalışıp başarılı olacaklarını belirterek Kaymakam Özadalı'ya teşekkür etti.