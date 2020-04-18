İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lüks otomobil ile motosiklet çaldılar

Batman Kültür Mahallesinde bir lokantaya ait motosiklet lüks otomobille gelen hırsızlar tarafından gündüz vakti lokanta önünden çalındı.


Batman Kültür Mahallesinde bir lokantaya ait motosiklet lüks otomobile gelen hırsızlar motosikleti çalarken güvenlik kameralarına takıldı. İşletme sahibi Murat Ağalday, “Sabah erken saatlerinde iş yerimize geldik. İşlerimizin hazırlıklarını yapıyorduk. Siparişlerimizi hazırladık elamanı siparişe gönderecektim motosiklet kapının önünde yoktu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceledik tespit ettik. Lüks bir araçtan iniyorlar motosikleti alıp sürükleyerek getiriyorlar. Bu çalınan 3'ü motosikletimiz şahısların yakalanmasını istiyoruz. Hırsızlardan şikayetçiyim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.