Lüks otomobil ile motosiklet çaldılar

Batman Kültür Mahallesinde bir lokantaya ait motosiklet lüks otomobile gelen hırsızlar motosikleti çalarken güvenlik kameralarına takıldı. İşletme sahibi Murat Ağalday, “Sabah erken saatlerinde iş yerimize geldik. İşlerimizin hazırlıklarını yapıyorduk. Siparişlerimizi hazırladık elamanı siparişe gönderecektim motosiklet kapının önünde yoktu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceledik tespit ettik. Lüks bir araçtan iniyorlar motosikleti alıp sürükleyerek getiriyorlar. Bu çalınan 3'ü motosikletimiz şahısların yakalanmasını istiyoruz. Hırsızlardan şikayetçiyim” dedi.