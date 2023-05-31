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Mantar toplarken uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti

Batman’ın Sason ilçesinde mantar toplamak için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlanan bir genç hayatını kaybetti.

Batman'ın Sason ilçesinde mantar toplamak için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlanan bir genç hayatını kaybetti.


Olay, Sason ilçesi 3 bin rakım yükseklikteki Mereto Dağı eteklerinde bulunan Dabanak Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin geçimini sağlamak için sabah saatlerinde arkadaşlarıyla dağa çıkarak mantar toplamaya çalışan 25 yaşındaki Heybet Babat, ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek 80 metre yükseklikten düştü. Babat'ın düştüğünü gören arkadaşları durumu köydeki yakınlarına haber vererek yardım talebinde bulundu. Köylülerin yardımıyla düştüğü uçurumdan çıkarılan talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve güvenlik korucuları, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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