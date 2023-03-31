İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mart ayının son günü Batman'a kar yağdı

Batman’da başlayan kar yağışı kent genelinde etkili olurken, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Batman'da başlayan kar yağışı kent genelinde etkili olurken, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Yağan karla birlikte kent merkezinde hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düştü.


Mart ayının son gününde Batman'ın kırsal ve yüksek kesimlerinde yağmaya başlayan kar görenleri şaşırttı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, her yeri beyaza bürüdü. Sabahın erken saatlerinde yağmaya başlayan karın etkisiyle kent merkezinde de hava sıcaklıklarında düşüş yaşandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.