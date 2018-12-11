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Mereto Dağı eteklerindeki askerlere ziyaret

Batman’ın Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, 2 bin 973 metre yüksekliğindeki Mereto Dağı eteklerinde bulunan Derince Jandarma Karakolunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Batman'ın Sason İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, 2 bin 973 metre yüksekliğindeki Mereto Dağı eteklerinde bulunan Derince Jandarma Karakolunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya ve karakoldaki askerler tarafından karşılanan Kaymakam Abdullah Özadalı, karakol komutanından Derince Karakolu hakkında bilgi aldı. Zor hava koşullarında görevlerini ifa eden askerleri özverili çalışmalarından dolayı kutlayan Kaymakam Özadalı, "Vatani görevini ifa eden, ülke ve memleketimizin can, mal ve huzur güvenliğini sağlayan Mehmetçiklerimizi ziyaret etmek, moral ve motive etmek görevimizdir. Bu tür ziyaretlerimiz devam edecektir" dedi.

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