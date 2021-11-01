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Mereto Dağına mevsimin ilk karı düştü

Batman’da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından aralıksız yağan sağanak yağmurla birlikte mevsimin ilk karı Mereto Dağına düştü.

Batman'da kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından aralıksız yağan sağanak yağmurla birlikte mevsimin ilk karı Mereto Dağına düştü.


Sason'da 3 gündür aralıklı bir şeklide yağan yağmurun ardından yüksekliği 3 bin metre olan Mereto Dağının zirvesine de mevsimin ilk karının düşmesiyle hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Sıcak ve kurak geçen yaz mevsiminin ardından Mereto Dağına düşen ilk kar ile birlikte havaların hissedilir derecede soğumasının ardından köylerde kış hazırlığı hız kazandı.

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