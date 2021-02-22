İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP Gercüş İlçe Başkanı Keskin, korona virüs aşısı oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Batman’ın Gercüş İlçe Başkanı Burhan Keskin, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Batman'ın Gercüş İlçe Başkanı Burhan Keskin, korona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.


MHP Gercüş İlçe Başkanı Keskin, korona virüs aşısı oldu. Salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacaklarını ümit ettiklerini belirten Keskin, "Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Randevularını alsınlar, mutlaka aşılarını yapsınlar. Aşı demek sağlık demek, aşı demek bu ilet hastalığı def etmek demek. Hamdolsun ülkemizde aşımız var, hastanemiz de var. Vatandaşlarımız aşı konusunda asla endişe duymasınlar ve belirlenen tarihlerde gelip aşılarını yaptırsınlar. Asılsız haberlere asla itibar göstermesinler" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.