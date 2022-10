MHP heyeti Sason'da vatandaşlarla buluştu

Batman'ın Sason ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Baki Şimşek, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta, Suriye'de Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla yapmasıdır. 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılmasıdır" dedi.

MHP, 8 Ekim'de “Adım Adım 2023; ‘Köyüm Benim' Sohbet Toplantıları'na başladı. “Köyüm Benim" temalı sohbet toplantıları dahilinde Batman'ın Sason ilçesine bağlı dağ köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen MHP heyeti, Cumhur İttifakı'nın yaptığı çalışmaları anlattı. MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Cumhur İttifakı'nın dünya coğrafyası üzerinde bulunan mazlumların umudu olduğunu ifade etti. Şimşek, “Biz il il dolaşarak Cumhur İttifakı'nın neler yaptığını vatandaşlarımıza anlattık. Ardından ilçeleri, şimdi de köylerimizi dolaşarak memleketin her karışında yaşayan vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta Suriye'de Fırat Kalkanı, Barış Pınarı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla yapmasıdır. 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın açılması, mavi vatanda şanlı bir mücadelenin verilmesi, birilerinin müze olsun demesine rağmen Ayasofya'nın tekrar İslam aleminin ibadetine açılmasıdır. Cumhur İttifakı, 30 yıllık Ermenilerin Karabağ'daki işgaline son verilmesidir. Cumhur İttifakı, Karadeniz'in binlerce derinliğinden gaz çıkartılmasıdır. Verilen mücadele 85 milyon vatandaşımızın mücadelesidir. Dünyadaki bütün mazlumların mücadelesidir. Adayımız net, kararımız da nettir. Adayımız da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

“MHP, güneydoğuda ve ülkenin her karışında olmaya devam edecektir”

Ülkenin her yerini karış karış gezdiklerini ifade eden Şimşek, "Şu anda da Batman Sason'dayız. Burada vatandaşlarımızla, köylülerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Allah'ın izniyle bayrağın dalgalandığı her yerdeyiz, her yerde olmaya devam edeceğiz. Gittiğimiz her yerde de vatan diyeceğiz, millet diyeceğiz, bayrak diyeceğiz, ezan diyeceğiz. Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi bu coğrafyada yaşayan herkesi, Alevisi, Sünnisi ile kıyamete kadar bir ve beraber olacağız. Düşmanları da çatlatacağız. Kökeni ne olursa olsun her vatandaşımızı kucaklamaya devam edeceğiz. 85 milyon insanımızın hiçbirinden de vazgeçmeyeceğiz. Ülkenin birlik ve bütünlüğü için siyaset yapıyoruz” şeklinde konuştu.