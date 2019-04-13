Milletvekili Özdemir, Başkan Aslan'ı tebrik etti

AK parti Milletvekili Ziver Özdemir'e ziyaretinde, Ak Parti İl Başkanı Akif Gür ve Ak parti il teşkilatı eşlik etti. Sason ziyaretinde Belediye Başkanı Muzaffer Aslan, Ak Parti İlçe Başkanı Avni Yıldırım ve ilçe parti teşkilatı tarafından karşılanan Özdemir, belediye binasına geçerek 31 Mart yerel seçimlerinde gösterdikleri başarıdan dolayı Muzaffer Aslan ve ekibini tebrik etti. Belediyede kısa bir konuşma yapan Milletvekili Özdemir, ilçenin öncelikleri ve ivedilikle yapılması gerekenler arasında yer alan su sorunu ve Derince grup yolunun asfaltlanması olduğuna dikkat çekerek, Belediye Başkanı Aslan ve ekibinden, yapılan çalışmaları takip etmesini istedi. Belediyedeki ziyaretinin ardında ilçe meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Özdemir, daha sonra ilçe kaymakamlığı ve Yücebağ Belediyesindeki ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.