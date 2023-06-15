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Minikler hem eğlendi hem öğrendi

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlik Oyunları’ bu yılda renkli görüntülere sahne oldu.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘İlkokullar Arası Fiziksel Etkinlik Oyunları' bu yılda renkli görüntülere sahne oldu.


19 Mayıs Spor Salonu'nda yapılan yarışmalarda minik öğrenciler el değdirerek bayrak koşusu, halat çekme, puanlı hedefi vurma oyunu, çift ayak atlama oyunu ve farklı fiziki oyunlar oynadı. Dereceye giren minik öğrencilere madalyaları Okul Sporları Şube Müdürü Ömer Polat, Okul Müdürleri, Sportif Eğitim Uzmanları, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve idareciler tarafından verildi.

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