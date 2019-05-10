Miniklerden Anneler Günü Etkinliği

Batman'ın Sason ilçesi Alparslan Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde hazırladıkları sürprizlerle Anneler Gününe özel etkinlik düzenledi.

Okulda düzenlenen etkinliğe anneleri de davet eden minikler, Anneler Günü etkinliği dolayısıyla hazırlamış oldukları gösterileri sergiledi. Anneler Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam Abdullah Özadalı, "Hadi bana kitap oku" projesi ile miniklere en fazla kitap okuyan ebeveynlere çeşitli ödüller verdi. Etkinlikte konuşan Alparslan Anaokulu Müdürü Elif Belge, "Öğrencilerimiz ile beraber başlattığımız "Hadi bana kitap oku" projesi 1 ay boyunca yürütüldü. Proje kapsamında çocukların dil gelişimini desteklemek ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için bu projeyi uyguladık. Bu proje kapsamında okulda bulunan tüm veliler projeye katılım sağlayarak toplamda 477 adet kitap okundu” dedi.

Programın sonunda okul idaresi tarafından bütün annelere projeye destek oldukları için küçük hediyeler verildi.