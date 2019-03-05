Miniklerden botanik bahçe uygulaması

Batman'ın Sason ilçesi Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde kurdukları botanik bahçe atölyesinde sebze ve çiçek fideleri dikti.

Yıl içerisinde çeşitli alanlarda farklı projeler üzerinde çalışan Sason Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmenleri, kurdukları botanik bahçe atölyesiyle öğrencilere tarımsal faaliyetler hakkında da kalıcı bilgi aşılamayı hedefliyor. Aldıkları çeşitli sebze ve çiçek tohumlarını fidan kasalarına özenle yerleştirip, kendi fidelerini oluşturduklarını belirten Sason Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Veysi Bozkurt, öğretmen ve öğrenci işbirliğiyle aldıkları sebze ve çiçek tohumlarını fidan saksılarına diktiklerini söyledi. Bozkurt, "Bunların fidan olmasıyla beraber, okul bahçemiz içinde ayırdığımız alana sebze fidanlarımızı dikip sebze üretimimizi gerçekleştireceğiz. Çiçek fidanlarını ise bahçe düzenlememizde kullanacağız. Bununla öğrencilerimizin birebir kendi elleriyle verim elde etmelerini ve okulun mutfağına katkı sağlayarak sahiplenme duygusunu artırmayı hedefliyoruz. Bununla beraber Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonundaki beceri ve uygulama atölyeleri hedefini şimdiden okulumuza kazandırmanın gururunu yaşamış bulunmaktayız" dedi.