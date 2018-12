Miniklerin atık malzemelerden yaptıkları sergi yoğun ilgi gördü

Batman'ın Sason ilçesi Alparslan Anaokulu öğrencileri tarafından atık malzemelerden çeşitli oyun parkurları ve oyuncaklar yapıldı.

Atık malzemelerden yaptıkları oyuncakları, ilçe spor salonunda düzenledikleri sergide tanıtan minik öğrenciler, ziyaretçilerden tam beğeni aldı. Sıfır atık projesi kapsamında bulunan her türlü malzemenin dönüştürülebileceğini göstermek ve öğrencilerin hayal gücünü artırmak için bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Alparslan Anaokulu Müdürü Elif Belge, bu proje kapsamında öğrencilerin kendilerine olan güvenin artığını söyledi. Okul Müdürü Belge, "Öğrencilerimizle daha önce birçok değişik alanda benzer projeler yapmıştık, ancak bu projemiz daha kapsamlı ve bu proje kapsamında yapılan oyuncakların tümü atık malzemelerden yapılmıştır. Günümüzde birçok ev eşyası en ufak deforme olmasıyla direk çöpe gittiğini ve her gün tonlarca geri dönüşümü olan malzemelerin çöpe gittiğini görmekteyiz. Biz okul öğretmenlerimiz ve velilerimizle el ele vererek atık malzemelerden öğrencilerimizin sevdiği veya görmek istediği oyun parkurunu hiç malzeme almadan öğrencilerimiz ile beraber yaparak her atık malzemenin de yeri geldiğinde aslında bir işe yaradığını gösterdik. Çalışmalarımızın sonunda yaptığımız oyun parkurlarını ve oyuncakları sergiledik. Sergimizi gezen bütün davetliler, sergimizi çok beğendi. Yaptığımız her oyuncakta öğrencilerimizin de emeği var. Bu proje sayesinde öğrencilerimizin öğrenirken eğlendiğini görmek bizleri mutlu etti. Projemizde emeği geçen bütün öğretmen ve velilerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.