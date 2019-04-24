Miniklerin 'taç' heyecanı

Batman'ın Gercüş ilçesinde Kur'an kursunda eğitim gören 4-6 yaş arası öğrencilere, Kur'an-ı Kerim'e geçmeleri dolayısıyla taç takma töreni düzenlendi.

Miniklerin taç takma etkinliğine Gercüş İlçe Kaymakamı Mevlüt Şekerci, eşi Aliye Şekerci, Gercüş İlçe Müftüsü Fazıl Saraç, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kızı Sevda Şekerci'nin de aralarında bulunduğu miniklere seslenen Kaymakam Şekerci, Kur'an-ı Kerim öğrenen öğrencileri tebrik etti.

İlçe Müftüsü Fazıl Saraç ise, kentte 4-6 yaş arası Kur'an kurslarına talep olduğunu söyledi. Saraç, "Diğer kurslarımızda olduğu gibi burada da çocuklarımız için en güzel ortamı hazırladık. Bugün de bu güzel ortamda çocuklarımız Kur'an-ı Kerim öğrenmenin sevincini yaşıyor. Biz de onların sevincine ortak olduk" dedi.

Etkinlik sonunda öğrencilere taç takılarak dua okundu.