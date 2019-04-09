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Müdür yardımcısı kütüphanesini okula bağışladı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar köy okulunda görevli müdür yardımcısı, kendisinin oluşturduğu kütüphaneyi eğitim verdiği okula bağışladı.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gökçepınar köy okulunda görevli müdür yardımcısı, kendisinin oluşturduğu kütüphaneyi eğitim verdiği okula bağışladı.


Gökçepınar Köyü İlköğretim Okulu'nda görevli müdür yardımcısı Gabri Yel, yaklaşık 100 kitaptan oluşan kütüphanesini eğitim verdiği okula bağışladı. Amacının köy okulunda bulunan öğrencilerin kitap okuma imkanlarını arttırmak olduğunu belirten Yel, geleceğin teminatı olan öğrencilere okuma alışkanlığını aşılamaları gerektiğini dile getirdi.


Gökçepınar İlköğretim Okul Müdürü Abdürrahim Dinçtaş da, müdür yardımcısı Yel'i örnek davranışından dolayı kutlayarak desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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