Müdürler kurulu ikinci yarıyıl için toplandı

Batman'ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici başkanlığında ikinci yarıyıl müdürler kurulu toplantısı yapıldı.

Kozluk İlçesinde eğitim-öğretim hizmetlerinin sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinde bulunmak ve 2018/2019 eğitim-öğretim yılı birinci yarıyıl değerlendirmesini yapmak üzere ikinci yarıyıl eğitimi müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Hükümet Konağı Şehit Muhammet Fatih Safitürk Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, şube müdürleri ve eğitim kurumu müdürleri katıldı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılın kısa değerlendirmesi ile başlayan toplantı; güvenli okul, bağımlılıkla mücadele, taşımalı eğitim ve yemek hizmetleri, kamu kaynaklarının kullanılmasında tasarruf tedbirlerine riayet edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile nitelikli eğitim konularının görüşülmesi şeklinde devam etti. Toplantıda, güvenli okul ve güvenli gelecek mesajlarını vererek akademik başarının yanında milli ve manevi değerlere bağlı, dünyadaki gelişmeleri okuyabilen iyi insan yetiştirmenin önemine vurgu yapan Kaymakam Bilici; öğrencilere rol model olan eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlerin okullarına hakim olmaları ve veli ziyaretleri yaparak okul-aile işbirliğini güçlendirmeleri gerektiğini, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula erişimlerinin sağlanması için taşımalı eğitim uygulaması üzerinde hassasiyetle durulması ve gerekli denetimlerin yapılması gerektiğini ifade etti.

Toplantı Kaymakam Bilici'nin, eğitim kurumu müdürlerinin sorun ve taleplerini dinlemesiyle sona erdi.