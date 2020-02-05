Odyolog Karakaya: "İşitme testini ihmal etmeyin"

Batman'ın Kozluk İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli odyolog Şaban Karakaya, özellikle bebeklerde işitme ve denge bozukluklarının tespiti, önlenmesi ve rehabilitasyonu konusunda işitme testinin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Odyolog Karakaya, işitme testinin önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özellikle bebeklerin çevrelerinden gelen işitsel, görsel, duyusal uyaranlarla fiziksel ve ruhsal gelişimlerini sürdürerek tamamladığını kaydeden Karakaya, "Bu uyaranların eksik olması veya olmaması çocukların dil gelişimini etkilemekle birlikte akademik başarısızlık, sosyal ve duygusal sorunlar ve psikolojik bozukluklara da yol açabilir. Çocuk ne kadar erken, sesli uyaranları tam olarak algılamaya başlarsa dil ve sosyal gelişimi de o derece sağlıklı ve düzgün olmaktadır. Bu nedenle dünyaya gelen her bebeğe taburcu olmadan işitme tarama testleri uygulanır. Bu testler, işitme engeli olduğu tespit edilen bebeklere gerekli müdahale ve rehabilitasyon sürecinin erkenden başlatılması açısından çok önemlidir" dedi.