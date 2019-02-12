Öğrenci velilerden ‘öğretmen sürekli değişiyor' tepkisi

Batman'da bir ilkokulda öğrenci velileri öğretmenlerin sürekli değişmesinden yakınarak bu soruna çare bulunmasını istedi.

Veliler bu sorunun devam etmesi durumunda çocuklarını okula göndermeyeceklerini dile getirin yetkililerden destek istedi. Batman İlkokulu 4-F sınıfı öğrenci velileri, sınıf öğretmeninin bir sezonda 6 kez değiştiğini bunun da çocuklarının psikolojilerini bozulduğunu ileri sürüp, okul önünde çocuklarıyla bir araya gelerek sorunlarının çözülmesini istedi. Öğrenci velisi Nurhan Zeyrik, “Okul başladığı günden beri altındı öğretmenimiz de gidiyor yedinci öğretmenimiz geliyor. Biz bu durumdan çok rahatsız oluyoruz. Çocuklarımızın psikolojisi çok etkilendi bu durumdan. Okulun çalışkan birinci sınıfıyken şimdi okulun en sonuncu sınıfı olma durumuna geldi. İlk öğretmenin ayrılma nedenini anladık, mazereti vardı ama diğer gelen öğretmenlerin neden ayrıldıklarını anlamıyoruz. Her gün evimizi işimizi bırakıp okul kapısının önüne geliyoruz. Okul müdürü bize bir mazeret uydurup bizi geri çeviriyor. Artık bu durumu kabul etmiyoruz. Gerekirse artık çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz. Neden yedek öğretmenler var, niye kadrolu öğretmenler atanmıyor okullara, biz artık bu durumdan çok rahatsızız. Artık sesimizi duyurmak istiyoruz ve çocuklarımızın eğitimine bir düzen getirmesini milli eğitimden talep ediyoruz. Yetkililer artık sesimizi duysunlar” dedi.

Öğrenci velisi Mehmet Özdemir, “Batman İlkokulu 4-F sınıfında okuyan öğrencilerimiz vardır. Okul 4 aydır birinci dönemden bu yana öğretmenleri altı defa değişmektedir. İki hafta ile üç hafta içinde bir öğretmen değişmektedir. Bu şekilde bizim çocuklarımız mağdur olmaktadır. Çocuklarımız öğretmenlerini tanımadan öğretmenler çocukları tanımadan değişmektedir. Bu durumu okul yönetimi ile konuştuk okul müdürü ellerinden bir şey gelmediğini bize dile getirdi. Çocuklarımızı artık okula göndermiyoruz. Çocuklarımız artık bir haftadır okula gitmiyorlar. Gitmeme nedenleri öğretmenleri yok her okula geldiğinde değişik bir öğretmenle karşılaşıyorlar. Bu sorun milli eğitim tarafından düzelmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran konunun takipçisi olduklarını ve gerekli incelemeyi yapacaklarını söyledi.