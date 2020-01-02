Öğrenci velilerine eğitim verildi

Batman'ın Gercüş ilçesinde öğretimde istenilen hedeflere ulaşmak için öğrencilerin ilk öğretmeni olan öğrenci velilerine yönelik eğitim verildi.

Gercüş Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte veli bilgilendirme toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabettin Kundakçı'nın açılış konuşmasıyla başladı ve Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Şemsettin Dursun'un konuşmasıyla devam etti .Etkinliğe İlçe Kaymakam Mevlüt Şekerci, Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Müftüsü Zeki İşcan, Anadolu Lisesi Müdürü Nihat Kaya, öğretmen ve çok sayıda veliler de katıldı. Veli bilgilendirme toplantısının sonunda Prof. Dr. Şemsettin Dursun'a hediye takdim edildi.