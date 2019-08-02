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Öğrenciler camilerde hem Kur'an hem de trafik eğitimi aldı

Batman’ın Gercüş ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın camiler çocuklarla dolsun ahlakı Kur’an olsun temasıyla başlattığı yaz kurslarında çocuklara Kur’an eğitiminin yanı sıra trafik kurallarına ilişkin eğitimler de verildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camiler çocuklarla dolsun ahlakı Kur'an olsun temasıyla başlattığı yaz kurslarında çocuklara Kur'an eğitiminin yanı sıra trafik kurallarına ilişkin eğitimler de verildi.


Ulu Camii'nde düzenlenen etkinlikte İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yaz Kur'an kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Verilen eğitimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren minikler, birçok konuda yeni şeyler öğrendiklerini belirterek eğitimleri veren polis, jandarma ekipleri ile kurs yöneticileri teşekkür etti.


250 Öğrencinin katıldığı etkinlikte eğitimlerle ilgili yapılan açıklamada, çocukların her yönden yetiştirilip geleceğe hazırlanması gerektiği belirtildi. Açıklamada, eğitimin en önemli ayaklarından birinin trafik olduğu kaydedildi. Türkiye'de sosyal ve ekonomik kayıplara neden olan trafik kazalarının azaltılması için denetim ile birlikte eğitim ve öğretim çalışmasını aksatılmadan devam edeceği ifade edildi.


Program sonunda öğrencilere polis ve jandarma ekipleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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