Öğrenciler Gercüş'ün tarihi konaklarını gezerek incelemelerde bulundu

Batman'ın Gercüş ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığının açtığı kurslarla öğrenciler tarihi konakları gezerek inceleme yaptı.

Gercüş Ziya Gökalp Ortaokul öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan yaz kursu matematik dersinde ilçede bulunan tarihi konakları gezdi. Tarihi konakları gezen öğrenciler, konakta bulunan eski yapı olan cam, duvar, kitaplık gibi yerlerin ölçüsünü alarak inceleme yaptı. Geziden memnun kaldıklarını ifade eden öğrenciler, "Mili Eğitim Bakanlığının bize açmış olduğu yaz kursların da bu gün dersimiz matematik olduğundan dolayı ilçede bulunan tarihi konakları gezerek ölçümler yaptık. Bu tarihi konaklar hem depreme dayanıklı hem de şu an bulunduğumuz evlerden daha serin" dedi.