Öğrenciler göçebe kadınlara karanfil dağıttı

Batman'ın Kozluk ilçesi Çayhan Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, köyde göçebe yaşam süren kadınlara Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle karanfil dağıttı.

Çayhan köyü kırsalında kurulan göçebe çadırlarını ziyaret eden öğrenciler, çadırda hayvanların bakımı ile ilgilenen kadınlara karanfil dağıtarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Öğrencileri ellerinde kadının önemini belirten döviz ve karanfillerle karşısında gören kadınlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk defa karanfil aldıklarını dile getiren göçebe kadınlar, öğrencilere taze sağdıkları sütten ikram etti. Göçebe yaşamın sıkıntılarını kadınlardan dinleyen öğretmenler ise, "Ataerkil toplumlarda kadınların her zaman erkeklerin gölgesinde ezildiklerini, bir gün bile olsa önemsendiklerini fark ettirmek hem kadınlarımız hem de toplum için hayati önem taşımaktadır" dedi.