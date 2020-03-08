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Öğrenciler kavga etti, polis ayırmakta güçlük çekti

Batman’ın Gercüş ilçesinde lise öğrencileri arasında kavga çıktı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde lise öğrencileri arasında kavga çıktı. Araya giren polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı.


Gercüş ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi öğrencileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Öğrenciler arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, kavgayı ayırmakta güçlük çekti. Öğrenciler ve veliler, okulda sürekli kavgaların yaşandığını kaydederek, olayların önlenmesi için yetkililerden yardım istedi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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