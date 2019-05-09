Öğrenciler kıraathanelerde vatandaşlarla kitap okudu

Batman'ın Sason ilçesinde Kitap Hayattır Projesi kapsamında öğretmenleri eşliğinde kıraathaneleri gezen öğrenciler, farkındalık oluşturmak için buradaki vatandaşlarla kitap okudu.

Sason Yatılı Bölge Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Kitap Hayattır Projesi kapsamında ilçedeki kıraathaneleri gezerek kitap okuma etkinliği düzenledi. Konu ile ilgili bilgi veren Sason Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Veysi Bozkurt, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Bozkurt, "İlçemizdeki kıraathanelerde kitap okuma alışkanlığını geliştirmek için öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle beraber planladığımız Kitap Hayattır Projesi kapsamında gönüllü öğretmen ve öğrencilerimizden oluşan bir grubu kaymakamlığın desteği ile ilçedeki Kıraathanelere götürüp vatandaşlara kitap okumalarını sağladık. Çeşitli hikayelerden oluşan kitapları okuyan öğrenci ve öğretmenlerimizi dikkatli bir şekilde dinleyen vatandaşlar da projenin amacına ulaşması için bizlere destek oldular. Kıraathanelerde oturan bazı vatandaşlar da kitap okuma etkinliğine dahil olarak onlarda öğrencilere kitap okudu. İlçedeki kıraathane işletmecileri ile de görüşen öğretmen ve öğrencilerimiz, kıraathanelerde kitap köşesi oluşturulmasını talep etti. Teklifin olumlu karşılayan kıraathane işletmecileri en kısa zamanda işletmelerinde kitap okuma köşesi oluşturacaklarını belirtti. Bu proje sayesinde ilçemizdeki kitap okuma alışkanlığını en üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz" dedi.