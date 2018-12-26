Öğrenciler, kuşlar için ağaçlara yem astı

Batman'ın Gercüş ilçesinde öğrenciler, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için ağaçlara yem astı.

Gercüş Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte okul bahçesindeki ağaçlara konan kuşlar için yemlikler hazırladı. Öğrenciler, karton kullanılarak hazırladıkları rulolara bal ve reçel ile yapıştırarak okul bahçesindeki ağaçlara yerleştirildi. Öğretmen Hilal Korkmaz, hayvanlara karşı sorumluluklarını yerine getirmek için böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti. Bunun için öğrencilerden bal, reçel ve kuş yemini getirmelerini istediklerini anlatan Korkmaz, “Öğrencilere hayvan sevgisini aşılayabilmek için güzel bir çalışma oldu. Öğrencilerimize ve velilerine teşekkür ederiz” dedi.