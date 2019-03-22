Öğrencilere teknoloji bağımlılığı ve trafik kuralları eğitimi verildi

Batman'ın Sason İlçe Emniyet Amirliği personelleri tarafından öğrencilere yönelik teknoloji bağımlılığı ve trafik kuralları eğitimi verildi.

Sason Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilere yönelik teknoloji bağımlılığı ve trafik kuralları konularında eğitim verildi. Eğitimde öğrencilere teknoloji bağımlılığı nedir, belirtileri nelerdir, bağımlılığı kontrol altına alma yolları nelerdir, sosyal alanda görülen şikayetler konularında bilgi verildi. Seminerin sonunda ne kadar bağımlıyım adı altında bağımlılıkla ilgili durum ölçümü yapıldı.

Daha sonra Sason İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme ekipleri tarafından trafik işaret ve levhaları, kazalarda emniyet kemerinin önemi ve seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmanın tehlikesi gibi konuların ele alındığı seminer verildi. Seminerde öğrencilerin trafik bilincinin oluşması amaçlandı.