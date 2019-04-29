Öğrencilerin yağlı boya çalışmaları sergilendi

Batman'ın Sason ilçesinde, öğrencilerin bir yıl boyunca yaptığı yağlı boya çalışmaların bulunduğu 4. geleneksel resim sergisi açıldı.

Farklı sanat akımlarına ait taklit çalışmalardan oluşan resim sergisinde öğrenciler yaptıkları çalışmaların başında bekleyerek gelen ziyaretçilere çalışmalarının içeriği ve sanatsal süreçleri hakkında bilgi verdi. Sason Anadolu Lisesi bahçesinde açılan resim sergisine katılan İlçe Kaymakamı Abdullah Özadalı, öğrencileri yaptıkları resimlerden dolayı kutladı. Kaymakam Özadalı, "Ülkemizi geleceğe taşımak için bilim adamlarının yanında, sanatkarlar da yetiştirmeliyiz. Bilim ve sanat bir arada yürümeli” dedi.

Sergiyle öğrencilerin sanatsal aktiviteleri gerçekleştirmelerine yardımcı olmanın amaçlandığını belirten görsel sanatlar öğretmeni Gurbet Yıldırım ise, "Sergiyle birlikte öğrencilerimiz zengin bakış açılarını ortaya çıkardı. Yorumlayabilme yeteneklerini geliştiriyorlar. Farklı sanat akım ve tekniklerini pekiştirmeleri için ünlü sanatçıların baktığı pencereden bakmalarını istedik" diye konuştu.

Serginin, gün boyu ziyarete açık olacağı öğrenildi.