Öğretmen, kayalıkta mahsur kalan keçiyi kurtardı

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyünde kayalıklarda mahsur kalan keçi, beden eğitimi öğretmeni tarafından 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı.

Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyünde çobanlık yapan Mehmet Aslan köy kırsalında hayvanlarını otlattığı sırada bir keçinin sesini yaklaşık 150 metre yükseklikteki kayalıkların arasında fark etti. 3 günlük uğraşın ardından keçiyi kurtaramayan çoban, arkadaşı olan beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız ve Aydınlı Köyü Muhtarı İrfan Aydına haber verdi. Bunun üzerine Yalçın Yıldız ve köy muhtarı İrfan Aydın ekibi ile birlikte mahsur kalan keçinin bulunduğu kayalıklara gitti. 150 metrelik kayanın ortasında mahsur kalan keçiyi kurtarmak için halatların yardımı ile kayalara inen beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız 4 saatlik tehlikeli tırmanışın ardından keçiyi kurtarılarak çobana teslim etti.

Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız "Normalde her geldiğimde bal çıkartıyorduk bu sefer ise keçi operasyonu vardı. 3 gün boyunca keçi mahsur kalmıştı kayanın ortasında, kayaların yüksekliği yaklaşık olarak 150 metre vardı. Traktörlerle yolun geldiği kadar gelebildik daha sonra 4 kilometreye yakın yolda yürüdük ve 4 saat çalışmanın ardından keçiye zarar vermeden kurtarıp çobana teslim ettik. Keçinin nasıl oraya gittiğini bilmiyoruz. Belki de düşmüştür" dedi.

Çobanlık yapan Mehmet Aslan "Hayvanları otlatırken buraya geldim. Kayalıkların arasında keçi sesi geldi, baktığımda kayanın ortasında keçimin olduğunu gördüm. Kayalıkların yüksekliği de yaklaşık 150 metre civarındaydı. 3 günlük uğraşın ardından kurtaramayınca arkadaşım Yalçın Yıldız'a telefon ederek durumu bildirdim. Gelip keçimi sağ salim kurtardı" diye konuştu.