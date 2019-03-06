Öğretmen, öğrenci ve veli aynı masada buluştu

Batman'ın Gercüş ilçesinde öğretmen, öğrenci ve veliler aynı masada buluşup kahvaltı yaptıktan sonra kitap okudu.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinliğe, öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı. Öğrencilerin bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte kahvaltının ardından dişlerini fırçalayan öğrenciler, veli ve öğretmenleri ile birlikte kitap okudu.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu 3. sınıf öğretmeni Fatma Kırtaz Özdemir, amaçlarının, velilerin bilinçlenmesini sağlamak ve çocukların sağlıklı beslenmelerine yardımcı olmak olduğunu söyledi. Özdemir, "Biz okulumuzda okuma alışkanlığını kazandırmak için birçok etkinlik yapıyoruz. Kahvaltının ardından velilerimizle beraber kitap okuduk onlarda kitaplarını getirdi ve çocuklarımızda her sabah düzenli olarak kitaplarını okuyorlar. Hep beraber velilerle birlikte kitap okuduk hem velilerimiz çocuklarımıza iyi bir örnek oldu hem de beraber vakit geçirmiş oldu" dedi.

2. sınıf öğretmeni Hilal Korkmaz da, beslenme noktasında projelerinin olduğunu dile getirdi.

Velilerden Eyüp Orak ise, yapılan etkinlik nedeni ile öğretmen ve okul yönetimine teşekkür etti.

Öğrenciler de anne ve babalarıyla birlikte kahvaltı yapıp kitap okumanın keyifli olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin sürekli yapılmasını istedi.