Öğretmen ve öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Batman'ın Gercüş ilçesi Cumhuriyet İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

Gercüş Cumhuriyet İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, değerler eğitimi kapsamında yardıma muhtaç aileler için gıda kolisi kampanyası düzenledi. Öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı 55 gıda kolisi öğrenciler tarafından dağıtıldı. Okul Müdürü Edip Ekmen "Değerler Eğitimi Projesi kapsamında bu ay okulumuzda yardımlaşma ve dayanışma değerini işledik. Yardımın küçüğü büyüğü olmaz, sloganıyla başlattığımız etkinliğimizin amacı, öğrencilerimize; ahlaki, insani, sosyal ve manevi değerlerimizin aktarılmasını sağlayabilmekti. Proje kapsamında öğretmen, öğrenci ve velilerimizin katkılarıyla hazırlanan gıda paketleri, ihtiyaç sahibi 55 aile belirlenip, dağıtımı öğretmen ve öğrencilerimizin yardımları ile gerçekleştirildi" dedi.