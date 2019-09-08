Öğretmen ve velilerden anlamlı çalışma

Batman'ın Gercüş ilçesinde öğretmen ve veliler kolları sıvayarak Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nu boyadı.

Yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde okullardaki hazırlıklar da birer birer tamamlanmaya başladı. Öğrencilerin iyi şartlarda eğitim görmesini hedefleyen öğretmen ve veliler ise örnek çalışmalara imza attı. Gercüş Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğretmenleri velilerle yardımlaşarak okullarını güzelleştirdi.

Cumhuriyet İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği Başkanı Şükrü Ülker, yeni eğitim - öğretim yılının başta öğretmenlere, öğrencilere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Ülker, "Okulumuz öğretmenleri ve personellerinin okul bahçesinde ve koridorlarında yaptıkları çizimleri, oyun alanlarını boyayarak okula renk kattı. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin çizilen oyun alanları ile geleneksel oyunlarımıza olan ilgiyi artırmak ve çocuklarımızı teknolojik araçlara olan ilgileriniz azaltmaya, eğlenmelerine ve keyifli bir okul ortamı oluşturmaya katkı sunan değerli idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve personellerimize Okul Aile Birliği olarak velilerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.