Öğretmenden anlamlı proje

Proje kapsamında öğrenciler, evde yedikleri meyve ve sebzelerin çekirdeklerini okula getirerek burada ekip yetiştirmeye çalışıyor.

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle Yeşil Bir Batman İçin Haydi Çocuklar Tohum Ekmeye Projesini hayata geçiren Nursema Nergiz Kara, öğrencilere doğa sevgisi aşılıyor. Nursema öğretmenin girişimleriyle ilkokul öğrencileri, evde yedikleri meyve ve sebzelerin çekirdeklerini biriktirip okula getiriyor. Öğrenciler, sınıfta farklı tohumları birbirinden ayırarak bir kavanoza alıyor. Öğrenciler daha sonra öğretmenlerinin öncülüğünde meyve ve sebze çekirdeklerini, bahçelerinde yetişen çiçeklerin tohumlarını okul bahçesinde kendileri için oluşturulan tarım uygulama alanına ekip bakımını da kendileri yapıyor.

"Çocuklara öncelikle doğa bilincinin temeline inmeyi öğretmeyi istedim"

Proje ile ilgili bilgi veren Kara, projeleri için Tarım ve Orman ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandığını söyledi. Kara, "Biz çocuklarla özellikle yediğimiz meyve, sebzelerin çekirdekleri çöp değil, artık bunları atmayacağız, okula getireceğiz, okulda hep beraber okulda uygulama alanlarına ekeceğiz dedik. Çocuklar evde yedikleri meyve, sebzelerin çekirdeklerini toplayıp getirdiler. Önce kuruttular, beklettiler güneşte, sonra kavanozlarda getirdiler. Nasıl heyecanlı bu çocuklar. Getirdiler biz bunları bahçede oluşturduğumuz uygulama alanına ektikten sonra bunlar çıkmaya başladı. Çocuklar gerçekten o kadar mutlu oldu ki öğretmenim biz gerçekten bilmiyorduk, anne babalarımız bize anlatmamıştı dediler. Çocuklara öncelikle doğa bilincinin temeline inmeyi öğretmeyi istedim. Çocuklar gerçekten bunun bilincine vardılar. Ben çocuklara çoğu zaman şunu söylüyorum, ‘çocuklar poşetlerimizi, çöplerimizi yere atmayalım' ama çocuklar attıkları zaman bunun farkında değillerdi. Doğaya ne kadar zarar verdiklerinin farkında değillerdi. Kendileri tohum ektikten sonra ‘Öğretmenim gerçekten biz çöpü attığımızda ağaç bundan etkileniyormuş. Ağacımız büyümüyormuş. Zarar görüyormuş' dediler. Doğanın temeline çocuklarla indik. İnsanın en küçükleri çocuklar, doğanın da en temelinde tohum olduğu için gerçekten bunu bir araya getirmek istedik. Bir araya getirdiğimizi de gördük. Öğrenciler ‘Peki biz kışın nasıl yapacağız bunu. Bahçede yağmur yağıyor, sıkıntılar oluyor' dediler. Biz buna da çözüm bulduk ve Türkiye'de hiç yapılmayan özellikle devlet okullarında olmayan bir atölye yapıyoruz şuanda. Bu atölyede çocuklarla özellikle kendi yedikleri tohumları getirecekler ve ekecekler. Bunu alacağız büyüdükten sonra bahçedeki uygulama alanına koyacağız. Bahçedeki uygulama alanında bir hobi alanı oluşturuyoruz. Her sınıfın bir hobi bahçesi var. Yani doğayla çocukları bir araya getirdik bu proje sayesinde. Birçok konuda çocuklar hem sabrı, hem doğayı hem doğaseverliği birçok şeyi öğreniyorlar. Biz Kazım Karabekir İlkokulu ailesi olarak çok güzel bir şey imza atmaya çalıştık. Biz sadece kendi okulumuzda değil, diğer okullarda da bunun yapılmasını istiyoruz. Diğer çocuklar da artık bilinçlensinler. Tohumları atmasınlar, okullarına getirsinler okulları uygunsa tohumları eksinler istiyoruz. Biz bu projeye başlarken yeşil bir Batman için ‘haydi çocuklar tohum ekmeye' dedik. Ama Türkiye'nin birçok yerinde yeşilliğe doğaseverliğe ihtiyaç olan yerler var. O yüzden buradan bütün çocuklara, bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Yeşil bir Türkiye için haydi çocuklar tohum ekmeye diyorum” dedi.

"Bahçemizde buğdaylar çıkmaya başladı"

Öğrencilerden Zeynep Çavuş, proje öncesi bahçelerinde hiçbir şey ekilmediğini söyledi. Çavuş, "Bu proje hakkında bizim bahçelerimiz hepsi topraktı. Bu toprakları önce güzelce kazdık sonra onları topladığımız meyve ve sebzelerin tohumlarını alıp ektik. Şuan arka bahçemizde buğdaylar çıkmaya başladı. Bu çok güzel bir şey" diye konuştu.

Nil Ecrin adlı öğrenci ise, "Biz en başta tohumları çöpe atıyorduk. Sonra din kültürü öğretmenimiz bu maratonu başlattı. Herkes evindeki tüm tohumları, yediğimiz meyve ve sebzelerin çekirdeklerini atmadık. Kurutup okula getirdik. Bazı tohumlarla da resimler yaptık. Burada atölye yapıyoruz, çok mutluyuz” şeklinde konuştu.