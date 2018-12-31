‘Okul Koridorunda Kütüphane' projesi öğrencilerin ilgi odağı oldu

Batman'da bir okulun öğretmenleri ve okul aile birliği tarafından, gerçekleştirilen projeyle okulun koridoru kütüphaneye dönüştürüldü.

Öğrencilere okuma sevgisini aşılamak ve mevcut kütüphaneyi, konferans salonuna çeviren okul yönetimi, gerçekleştirildiği “Koridorda Kütüphane” projesi ile velilerden tam not aldı. 2013-2014 yılında eğitim-öğretime başlayan Yunus Emre Anadolu Lisesi, yönetimi yaptığı bu güzel çalışmayla dikkatleri çekti. Yapılan bu çalışma ile öğrencilerin, kitap okumaya daha fazla zaman ayırmaya başladığı ifade edilerek, uygulamanın veliler tarafından da beğenildiği aktarıldı.

Yunus Emre Anadolu Lisesi okulun 2. katında bulunan mevcut kütüphane düzenleyen okul yönetimi, burayı konferans salonu yaptı. Okula bir konferans salonu kazandırıldı. Okul yönetimi daha sonra koridorda bir kütüphane oluşturarak, öğrencilerin hizmetine sundu.

Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Abdulbaki Gümüş, öğretmenler ve Okul Aile Birliği tarafından planlanan ve eğitim öğretim sezonu öncesi yapımına başlanan Koridordaki Kütüphanenin içerisinde bulunan kitap, dergi ve zeka oyunları öğrenciler ve veliler tarafından tam not aldı.

Bu güzel çalışmayı yapıp, okul kütüphanesini koridora taşıyarak, öğrencilerin daha keyifli vakit geçirmesini sağlayan okul yönetimi, “Öğrencilerimizin kitap, dergi, ansiklopedi okuma alışkanlığı kazanması için kütüphanemizi okulumuzun koridoruna taşıdık. Satranç ve benzeri akıl oyunlarıyla kütüphanede vakit geçirsinler. Bugün çoğu okulda kütüphaneler bodrum katta, okulumuzun bir farkı olsun istedik ve Kütüphane Salonumuzu son model cihazlarla donatıp modern bir konferans salonuna dönüştürdük ve kütüphanemizi okul koridoruna taşıyıp Türkiye'de ilk defa ‘Koridorda Kütüphane' yaptık. Kütüphane ve konferans salonu için ne Milli Eğitim kaynakları ne de öğrencilerden bir kuruş aidat almadık. Tamamen okul aile birliği ve okulumuzun kantin kirası gibi öz kaynaklarını biriktirip böyle bir proje için kullandık. okul aile birliği adına emeği geçen başta Müdürümüz Abdulbaki Gümüş, idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerine yer verdi.