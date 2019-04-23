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Okul kütüphanesine Şehit Jandarma Uzman Çavuş Behçet Avcı ismi verildi

2016 yılında Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü ile girdiği silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Behçet Avcı adını taşıyan kütüphanenin açılışı yapıldı.

2016 yılında Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü ile girdiği silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Behçet Avcı adını taşıyan kütüphanenin açılışı yapıldı.


Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Ağaçlık mahallesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda kurulan kütüphane açılışını Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Omer Toprak, şehidin babası ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Uzman Çavuş Behçet Avcı adının verildiği kütüphanenin açılışında konuşan Kaymakam Bilici; "Aziz şehitlerimiz ulusal bütünlüğümüzün en önemli kanıtıdır. Şehit Behçet Avcı kardeşimizin hatırasına sahip çıkmak ve ismini yaşatmak için bu tür faaliyetlerin çok kıymetli olduğunu belirterek kütüphane kurulumu için emeği geçen okul idaresi, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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