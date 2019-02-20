Okul servislerine sıkı denetim

Batman'ın Kozluk ilçesinde, taşımalı eğitim kapsamında taşıma merkezlerinden öğrenci taşıyan okul servislerinin denetimleri aralıksız devam ediyor.

Batman'ın Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik birimleri ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin okul taşıtlarına yönelik sürdürdüğü denetimler eğitim-öğretim sezonunun ikinci yarısında da aralıksız devam ediyor. Taşımalı eğitimden sorumlu Milli Eğitim Şube Müdürü Edip Altun, okul yöneticileri ve trafik kontrol ekipleri tarafından pisyar kontrol noktasında okul taşıtlarına yönelik yaptığı denetimlerde, araç sürücülerine gerekli uyarılarda bulunuldu. Denetimler neticesinde tespit edilen eksiklikler ve hatalar için hem trafik cezası hem de idari şartnamede belirtilen hususlara uyulmadığı gerekçesiyle bazı okul taşıtlarına idari yaptırım cezası kesildi.

Burada bir açıklama yapan Altun, öğrencilerin güvenli bir şekilde evlerinden alınıp okullara ulaştırılmasının öncelikli hedeflerinden olduğunu söyledi. Altun, “Bu hususta gerekli olan bütün tedbirleri kararlı bir şekilde uygulayacağız. Bu kural ve kaidelere uymayan ve yahut ihmal eden sürücüler cezai müeyyideler uygulanarak en ağır şekilde uyarılacaktır” dedi.