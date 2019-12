Okula gitmek i?in her g?n 3 kilometre y?r?yorlar

Batman'?n Kozluk il?esine ba?l? Kayadibi k?y? yolu, ?zellikle k?? aylar?nda artan ya???lar nedeniyle ?amur deryas?na d?n?yor. Ara?lar?n giremedi?i 3 kilometrelik yolu, hemen her g?n y?r?mek zorunda kalan ??renciler, yolun asfaltlanmas? i?in yetkililerden yard?m bekliyor.

Kozluk'a ba?l? Kayadibi k?y?nde ??renciler, ta??mal? e?itimle il?e merkezine gidip e?itim almaya ?al???yor. ??renciler, k?ylerini asfalta ba?layan yolun bozuk olmas?, ?zellikle de k?? aylar?nda ?amur deryas?na d?nmesi nedeniyle her g?n 3 kilometrelik yolu y?r?yerek ge?mek zorunda kal?yor. Hen?z hava ayd?nlanmadan yola koyulan ??renciler, okul ??k???nda da servislerin yolda kalma ihtimaline kar?? bozuk yolun ba??nda inip 3 kilometrelik yolu tekrar y?r?mek zorunda kal?yor. K?y sakinleri, yetkililere seslenerek, yolun bir an ?nce yap?lmas?n? istedi.

?Hastalar?m?z? at veya kendi s?rt?m?zda ta??yoruz?

K?y sakinlerinden Mehmet Can Y?lmaz, sabah ezan?nda evden ??kt?klar?n? s?yledi. Y?lmaz, ?Yakla??k 3 kilometrelik bir yolu 6 ya??ndaki bir ?ocuk y?r?yor, karda k??ta ya?murda. ?o?u sefer okula ge? var?yorlar. Zaten bu yolu y?r?mekten hal kalm?yor onlarda, do?ru d?zg?n ders dinleyemiyorlar. Nas?l eve varaca??z nas?l okula varaca??z diye hep d???n?yorlar. Buradan b?t?n yetkililere sesleniyorum ??rencilerimizin hayat? s?z konusu sizden ricam yolumuzu yap?n. Hastalar?m?z oluyor at s?rt?nda veya kendi s?rt?m?zda ta??yoruz. ?ste?imiz devletimiz bize sahip ??ks?n, biz devletimizi vatan?m?z? seven bir milletiz. Bizim ?abam?z ?ocuklar?m?z?n e?itimlerinden geri kalmamalar?? dedi.